Приднестровский вопрос: в Совете Федерации обвинили Санду в «сотрясании воздуха»

В Совете Федерации назвали требование нового президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья «сотрясанием воздуха». С таким заявлением выступил председатель комиссии по информационной политике верхней палаты парламента Алексей Пушков.

«Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Но ее не поддерживают ни правительство, ни парламент самой Молдавии, не говоря уже о жителях Приднестровья, особенно 220 тысячах проживающих там граждан России. Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет», – подчеркнул Пушков.

Примечательно, что сегодня стало известно, что парламент Молдавии сократил полномочия президента: из подчинения главе государства выведена Служба информации и безопасности. Депутаты пояснили, что главная спецслужба республики не может подчиняться человеку с двойным гражданством – у Санду есть румынский паспорт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье. Глава МИД РФ Сергей Лавров также напомнил, что российские миротворцы находятся в зоне конфликта вместе с миротворцами Молдовы и Украины, «в соответствии с имеющимися решениями группы 5+2, одобренными ОБСЕ», чтобы там не произошло «нового всплеска кровавого конфликта».

Как сообщал «Новый День», ранее политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов предупредил, что Санду будет настаивать на выводе российского военного контингента из Приднестровья. Он также отметил, что проигрыш на выборах действующего президента Молдавии Игоря Додона будет означать «разморозку» приднестровского конфликта.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.12.20

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