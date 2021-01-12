Молдова и Украина договорились о «стратегическом сотрудничестве» против Крыма и Приднестровья

Президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский договорились вместе «возвращать» Приднестровье и Крым в состав своих государств.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент Молдовы в ходе своего визита на Украину.
«Украина и Молдова сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдова твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова Санду.
«Этот формат позволит нам решать общие проблемы и следить за реализацией принятых решений», – добавила она.
Напомним, накануне своего визита в Киев Майя Санду заявила, что главной повесткой её встречи с Зеленским станут «вопросы безопасности в регионе» и «совместные усилия для сближения с ЕС».
Ранее президент Молдовы потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, а Киев пообещал содействовать Кишинёву в вопросах экономического и приграничного давления на Тирасполь.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.01.21
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