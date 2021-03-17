Глуши танки: Украина лишается дизеля и бензина из РФ

Поставки дизтоплива и бензина из России на Украину будут приостановлены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на швейцарскую трейдерскую компанию Proton Energy Group S.A. сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что приостановка поставок российских ГСМ связана с приказом президента Зеленского о национализации украинского участка магистрального трубопровода «Самара – Западное направление», якобы принадлежащего, по версии СБУ, бизнесмену Виктору Медведчуку. По трубопроводу из России на Украину и в Европу осуществлялись поставки топлива.

Швейцарская компания, опасаясь непредвиденных ситуаций в связи с действиями Службы безопасности Украины, прекращает перекачку ГСМ по данному трубопроводу. Отметим, что Украина получала через него значительные объёмы бензина и дизтоплива, необходимого для военной техники в Донбассе.

«С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину», – сообщил украинским СМИ источник в Proton Energy Group S.A.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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