Киев открестился от планов танкового наступления в Донбассе

Украина видит только дипломатические пути решения военного конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, для Киева якобы самое важное – это возвращение людей, а не просто территорий.

«И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, вынужденно оказавшихся в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в Нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия», – уверяет Шмыгаль.

Между тем, вчера представители ЛДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Украина уже стянула танковую армаду для прорыва фронта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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