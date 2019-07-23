Герой ополчения: Никто не заставит армию ЛДНР разоружиться и сдаться Украине

Никакие Минские соглашения не заставят восставший против Киева Донбасс вернуться в состав Украины в каком-либо статусе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский, пишущий под ником «Александр Сергеев».

«В ответ на панические «все пропало», часто раздающиеся в последнее время, я ответил, что пока в наших руках автоматы, как последний довод, – никто просто так не обреет нас, как стадо баранов.

Я понимаю нашу нежную интеллигенцию, слабо осознающую силу этого аргумента. Пока мы воевали, – ни разу не спросив нас, нам верстали за нашими спинами всю нашу жизнь. Нам навязали цвета флага, под которым нам предстояло умирать, законы, регламентирующие нашу жизнь, наши права и обязанности. Но это наш автомат позволил флагу развиваться, а законам работать, хоть и в очень условной мере.

Можно сколько угодно иронизировать по поводу моих слов насчёт автомата, но вы сместите акцент своей мысли в эту сторону: корпус, мвд, мгб и прочие, кто принимает участие в войне и держит в руках оружие, – вы полагаете, их можно построить, приказать сдать оружие и выстроить в очередь к парикмахеру на забритие в качестве подготовки к предстоящему аресту? Каждый, кто держит оружие в руках, понимает его, как последний аргумент.

Здесь не Россия в плане зарегулированности – носитель автомата в критический момент сам будет принимать решение, что с ним делать.

Согласен – есть много вопросов. Но кто-то же сейчас погибает? Кто-то держит противника на отведённых рубежах? Кто-то борется? Перед этим фактом любые вопросы отходят на второй план.

Ещё я сказал, что когда-то мое товарищество со спортом начиналось с самбо, а в этом виде борьбы положение – сверху или снизу, – не определяет победу. И из положения на спине можно одолеть противника. Кто сдулся или запаниковал – приводите себя в порядок. Если ваши мотивы хоть чего-то стоили, а не были отражённым от стен эхом – утрите сопли», – написал Ходаковский.

По мнению некоторых комментаторов, появление данной публикации героя войны в Донбассе может свидетельствовать о том, что Москва и руководство ЛДНР уже договорились в Минске с Киевом о неприемлемых для народа республик условиях «сдачи» Украине.

Напомним, накануне глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Так называемая амнистия является обязательным пунктом минских соглашений для украинской стороны.

Разумков подчеркнул, что амнистия не коснётся «боевиков» и «людей, замешанных в преступлениях», не уточнив кого конкретно имеет в виду. Между тем, только вооружённые силы ЛДНР насчитывают порядка 30 тысяч человек.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», – отрезал Разумков.

Как известно, Украина арестовывает и обвиняет в госизмене даже собственных журналистов и блогеров, не говоря уже о работниках силовых ведомств и административных органов Крыма и республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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