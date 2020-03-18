Командир ополчения рассказал о чувствах дончан в связи с годовщиной Крымской весны

Бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский рассказал о переживаниях жителей Донбасса в связи с празднованием Русской весны в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своими мыслями герой ополчения поделился на странице в Фейсбуке.

По мнению Ходаковского, счастливый крымский праздник для дончан пока чужой и грустный.

«Да, в отношении Крыма у Дончан противоречивые чувства...Специально не сравнивал, но уверен, что году эдак в пятнадцатом поздравительных высказываний в годовщину присоединения было больше, чем сегодня. Сегодня я их что-то совсем не вижу. В этом смысле вовремя умер Лимонов – все переключились на него, вздохнув, что можно промолчать про Крым и не терзать душу поздравлениями.

Я не осуждаю дончан – я их понимаю... Это не обида, не зависть... это нежелание ни притворяться, ни портить кислой миной чужой праздник, а несмотря на выдачу паспортов – он для дончан и луганчан пока чужой. Так, где-то на эмоциональном уровне.

Честно скажу – даже не знаю, что бы мы чувствовали, если бы завтра нам сказали: все, вы наши, в составе. Наверное, сначала тишина, а потом на колени – и плакать. Не от счастья, нет – от воспоминаний, от чувства, что отпустила где-то там, внутри, толстая верёвка безнадежных надежд...», – отметил командир.

Он также добавил, что в Донбассе, где шестой год идёт война, сильно удивились бы «мещанскому недовольству» жизнью некоторых крымчан.

«Сегодня еду в Севастополь и наблюдаю машины с флагами, которые направляются на Сапун-гору... Еду и думаю: вот этот маленький флажок на моем номере из трёх цветов, где чёрный – как траурная лента, – вобрал в себя столько, что и не снилось всем владельцам приоткрытых окон, из которых торчат приспособленные под древка предметы обихода...

Но у каждого своя судьба и свой путь – пусть порадуются, особенно глядя на нас... И глядя на нас – пусть засунут куда подальше мещанское недовольство бюрократией, чиновниками, новыми правилами и тем, что не отменили санкции – у нас не отменили войну», – пишет Александр Ходаковский.

Напомним, ранее герой ополчения заявил, что никто не заставит армию ЛДНР разоружиться и сдаться Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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