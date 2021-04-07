Рубль слабеет на эскалации в Донбассе: евро снова дороже 92, доллар – под 78

Рубль продолжает падение в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже. Курс евро впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар торгуется вблизи отметки 77,9 рубля.

По состоянию на 10:32 мск, курс единой европейской валюты поднимался на 73 копейки, до 92,47 рубля, курс доллара – на 61 копейку, до 77,87 рубля.

Стоимость нефтяной смеси марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE составляет $62,93за баррель (+0,303%). Майские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI торгуются по цене $59,50 (+0,287%).

Накануне евро на торгах на Мосбирже поднимался выше 91 рублей впервые с 24 марта. Курс доллара впервые с ноября повысился выше отметки 77 рублей.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов, комментируя ситуацию на валютных торгах, отметил, что «в центре внимания участников рынка остается растущая напряженность вокруг событий на Украине».

По словам эксперта, ослаблению нацвалюты России способствовала «новость о том, что Россия начала проводить масштабную проверку боеготовности армии, а в Донбассе готовятся к вооруженному столкновению с Украиной».

«Если конфликт получит продолжение, то позиции рубля сильно ухудшатся. Спекулянты начнут его агрессивно продавать, не обращая внимания на нефтяной рынок», – спрогнозировал Антонов.

По мнению эксперта, «после пробоя уровня 76,55 рубля продавцы рубля настроились на движение к ноябрьскому минимуму 80,95 рубля от 2 ноября 2020 года». «Чтобы давление с рубля спало, цене нужно вернуться под уровень 75,20 рубля за доллар», – полагает он.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также связывает текущее ослабление рубля с украинским фактором. «СМИ опять начали обсуждать возможность эскалации военного конфликта на Донбассе», – отметил аналитик. Ранее стало известно о глобальной проверке боеготовности российской армии со множеством военных учений, напомнил он. «Обычно под этот риск принято покупать валюту», – подчеркнул Кабаков в своем обзоре.

Москва, Наталья Петрова

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