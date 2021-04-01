В Кремле ответили на заявления о наращивании российских войск у границы Украины

В Кремле отреагировали на заявления о перемещении российских войск к границам Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, поэтому «это не должно никого беспокоить». Никакой угрозы ни для кого это не представляет, подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия постоянно предпринимает необходимые меры для защиты своих рубежей, по периметру которых наблюдается повышенная активность вооруженных сил государств НАТО и отдельных стран. «Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – отметил он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь главы государства в очередной раз заявил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участие в украинском конфликте. «Это является внутриукраинским конфликтом», – заявил Песков, подчеркнув, что Москва и все страны мира не хотели бы, чтобы «гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась».

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военную группировку у границы с Украиной и перебрасывает войска в Крым, что создает угрозу безопасности страны.

Газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что к украинской границе стянуто около 4 тыс. российских военнослужащих. Этот вопрос был поднят на телефонных переговорах главы комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, которые прошли 31 марта.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.21

«Зачистка» правительства: задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ. / В Киеве заговорили о «распаде Европы» в случае отказа Запада от Украины. / «Часть коллег излишне драматизируют ситуацию»: министр науки РФ прокомментировал скандальный закон о просветительской деятельности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»