Следком РФ возбудил уголовное дело по факту убийства снайпером пенсионера в Донбассе

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели от снайперского выстрела с украинской территории пожилого жителя Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на СК РФ сообщают СМИ Донецкой народной республики.

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения в судебных органах», – говорится в заявлении.

Напомним, 22 марта в результате серии обстрелов со стороны украинских военных в ДНР погибли двое военнослужащих. Кроме того, снайперскими выстрелами был убит 71-летний мирный житель пригородного посёлка Александровка, который во дворе собственного дома кормил домашних животных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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