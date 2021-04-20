СМИ: переговоры по Донбассу завершились провалом по вине Киева

Переговоры политических советников глав стран «нормандского формата» оказались безуспешными. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в делегации РФ.

Трехчасовая видеоконференция, прошедшая 19 апреля, ни к чему ни привела: сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации на линии соприкосновения в Донбассе, пишет «Коммерсантъ». Москва обвинила в провале переговоров Киев и косвенно переговорщиков от Германии и Франции.

По словам источника РИА «Новости», по инициативе Москвы и в первую очередь обсуждался раздел кластеров о соблюдении перемирия. В результате стороны так и не перешли к рассмотрению других вопросов урегулирования. «Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», – сообщил собеседник агентства, отметив, что Франция и Германия вместо конкретных решений выступили с «безадресным декларативным политическим заявлением о приверженности режиму прекращения огня».

В итоге более чем трехчасовые переговоры завершились безрезультатно, констатировал источник, обвинив Киев, Париж и Берлин в имитации и затягивании переговорного процесса «даже ценой жертв и разрушений в Донбассе по обе линии фронта».

Источник ТАСС сообщил, что на вторник, 20 апреля, по инициативе Донецка созвано внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности. При этом он усомнился в результативности сегодняшней встречи, сославшись на позицию украинских властей властей.

В свою очередь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе позитивно оценила прошедшие переговоры. По ее утверждению, встреча прошла «в режиме конструктивной рабочей атмосферы». «Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», – говорится в сообщении киевской делегации в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. В ЛДНР заявили об увеличении числа обстрелов и допустили возможность масштабной атаки украинской армии на Донбасс. Киевские власти на этом фоне обвинили Россию в наращивании военной группировки у границы с Украиной и в Крыму. В Кремле на это заявили, что российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поведение Киева создает опасность возобновления полноценных боевых действий в Донбассе, подчеркнув, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.21

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