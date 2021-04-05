«Реальная угроза применения ядерного оружия»: НАТО готовится к войне с Россией в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе может привести к ядерной войне между Россией и НАТО. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, в ближайшее время напряженность в регионе будет нарастать и может достигнуть критической точки.

«Все очень серьезно. Дело может перейти в вооруженный конфликт, в который может быть втянуто НАТО. На территории Украины может произойти столкновение российских и НАТОвских войск в случае, если ЛНР и ДНР самостоятельно отбиться не смогут. Или, если они смогут отбиться, но вступит НАТО – тогда Россия будет вынуждена помогать. В этих условиях возникает реальная угроза применения тактического ядерного оружия, учитывая американские взгляды на этот вопрос», – пояснил он.

Сивков отметил, что со стороны Североатлантического альянса наиболее активное участие наверняка будут принимать США и Польша. «Возможно также участие Германии и Великобритании», – считает он.

Как считает эксперт, возобновление войны в Донбассе выгодно западным элитам. «Ситуация очень опасная. Это связано с тем, что война нужна и Украине, и США –команде Байдена и европейским элитам. Причем им безразлично, это будет победа или поражение. Даже в случае поражения у них появляется важнейший козырь для консолидации своего населения вокруг своих прогнивших элит. Появится реальная угроза в лице России», – уточнил он.

В этой связи Сивков напомнил о военных учениях НАТО. «Я считаю, что учения будут использованы для того, чтобы нарастить группировку войск в регионе, и оказать помощь в случае чего. Недавно только из американского континента было переброшено 20 тысяч человек», – отметил Сивков.

С его точки зрения, чтобы предотвратить войну, Россия должна сделать максимально жесткие заявления. «Учитывая более 600 тысяч человек имеют российское гражданство, нужно заявить, что в случае агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик, Российская Федерация выступит на их защиту с применением всех систем оружия. Если будет вмешательство третьих стран, РФ готова будет пресечь это вмешательство решительным образом вплоть до применения ядерного оружия – в такой редакции», – заключил военный эксперт.

Как сообщал «Новый День», последние дни ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.04.21

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