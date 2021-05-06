«Ориентирован на обострение»: глава ЛНР не ждет улучшения от визита Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев приведет к обострению ситуации в Донбассе, уверен глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его мнению, цель Штатов – развязать военный конфликт между Украиной и Россией.

6 и 7 мая Блинкен планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой кабмина Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В Луганске уверены, что встречи представителя США с властями Украины не улучшат их отношения с официальным Киевом.

«Все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которое в конечном итоге... должно будет привести к развязыванию военного конфликта», – цитирует Пасечника РИА Новости.

По его мнению, Штаты заинтересованы в разрастании конфликта Украины с Россией. Глава самопровозглашенной ЛНР отметил, что основная помощь США в адрес Украины заключается в поставках вооружения и обмундирования.

«Заокеанские кураторы политического руководства Украины подталкивают постоянно Украину к тому, чтобы развязать на Донбассе активные боевые действия. Я не помню каких-либо инвестиционных проектов. Единственное, чем помогают Украине, это вооружением, боеприпасами», – сказал Пасечник.

Он назвал США главным «выгодополучателем» в случае открытых боевых действий в Донбассе.

«Мы хотим, чтобы была дана команда своим подчиненным в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну на Донбассе прекратить и решать возникшие конфликты в рамках Минских соглашений, то есть мирным путем. Однако я уверен абсолютно в обратном», – подвел итог глава самопровозглашенной ЛПР.

Луганск, Наталья Рязанова

Луганск. Другие новости 06.05.21

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