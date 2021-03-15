«Ждём приказа» – Минобороны Украины разработало «резервный план» наступления в Донбассе

Украинская армия обладает достаточным резеровом сил и средств и ждёт только приказа, чтобы опрокинуть оборонительные порядки республик Донбасса и быстро захватить территорию ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины сообщает украинское издание «Страна.УА».

«Есть несколько вариантов развития событий, соответственно, под них готовы несколько основных планов. Сейчас на стороне ВСУ есть серьезное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже.

В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников. Которые уже есть на вооружении ВСУ. То есть, сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление», – рассказал источник издания в украинском генштабе.

Вместе с тем, высокопоставленный украинский военный не исключает вмешательства России на стороне народных республик. На этот случай у Минобороны Украины есть резервный план отступления на исходные позиции.

«В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы...

Уже сейчас на Донбассе действуют российские станции РЭБ – радиоэлектронной борьбы. На границе с Донбассом размещены несколько крупных подразделений российской армии. В том числе – с тяжелой техникой и артиллерией. По нашим оценкам, для боевого развертывания и ввода в действия на Донбассе армии РФ нужно менее суток», – заявил украинский военный.

Между тем, в Донецке и Луганске уже предупредили, что в случае наступления украинской армии войска ЛДНР готовы контратаковать и, захватив подконтрольную сегодня Киеву часть Донбасса, выйти на западные границы Донецкой и Луганской областей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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