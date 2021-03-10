Донбассу угрожает военное обострение: российский эксперт оценил новые украинские инициативы

В ближайшие период в Донбассе вероятно новое военное обострение. Такое мнение высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, комментируя заявление участников Общественной Инициативы «Донбас – Донбасс» с призывом к мирному решению конфликта вокруг Донецкой и Луганской народных республик.

Как считает эксперт, эта инициатива очень показательна, но ее результатом может стать очередное обострение военного противостояния в Донбассе с последующей изоляцией России. «Вовремя! Не иначе как война на пороге. Март-апрель? Киев будет стараться работать в модели «Карабах 2020», Москве ничего другого не останется, кроме как оперативный повтор модели «08.08.08». С признанием ДНР-ЛНР по южно-осетинскому сценарию. Ну а дальше понятно – новый уровень санкций, конец всем «Северным потокам», более вероятное отключение SWIFT, ответные блокировки всех западных соцсетей и прочее – в общем «Россия – изгой мирового сообщества» и т.д.», – пояснил Бондаренко в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

В то же время политолог обратил внимание, что часть российских элит и силовиков такое развитие ситуации «более чем устроит». «Потому как полностью соответствует продвигаемой концепции «осаждённой крепости». Ну а бунтовать будут те самые «безработные бакалавры» – выросшие в глобалсоце детишки «тучных нулевых», изготовившиеся жить «в открытом мире без границ», а вместо этого получившие возвращение в начало 1980-х», – считает Бондаренко.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

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