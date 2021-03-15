«Все в окопах» – украинский офицер рассказал о полной боевой готовности ВСУ в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно вооружаются и заняли все боевые позиции на линии фронта в Донбассе, оставленные после заключения перемирия в июле прошлого года. Украинская армия ждёт приказа и готовится к боям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на офицера ВСУ, который командует одним из подразделений в Донбассе, сообщает украинское издание «Страна.УА».

«Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20- году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары (ополченцы ЛДНР – прим. «НД») тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. То есть, разведения уже по сути нет, между нами и сепарами нет двух – трех километров как раньше. Ситуация как в 2018 году – между позициями от 400 до 700 метров», – рассказал украинский офицер.

«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия. Требуют карты минных полей на нейтралке. Тщательно проверяют снабжение – топливо, обмундирование, питание личного состава. Медики тоже активизировались, в приказном порядке вакцинация личного состава.

В действующих подразделениях очень неохотно отпускают в увольнительные. Такое бывает только перед какими-то глобальными движениями, при угрозе атаки, или при подготовке наступления», – добавил военнослужащий ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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