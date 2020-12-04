В Киеве планируют захватить в плен побольше россиян для «обменного фонда»

Республики Донбасса и Россия не торопятся соглашаться на очередной обмен удерживаемыми лицами, так как уже поменяли практически всех своих пленных, находившихся в тюрьмах Украины.

Поэтому необходимо провести несколько операций по захвату «новой партии» российких граждан и, таким образом, пополнить «обменный фонд» и вынудить Москву возобновить переговоры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Украинский политик посетовал, что Киеву не удалось заполучить задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» из-за позиции главы администрации украинского президента Андрея Ермака.

«Обмен пленными. Вы видите, его нет. Почему? У нас нет обменного фонда. Кого Россия и кого непризнанные республики хотели, они уже выдурили (вызволили). Сегодня их никто не интересует. Из таких топ-чиновников болван сидит Шайтанов, бывший заместитель «Альфы» (украинской), за госизмену. Что «Альфа» могла знать, государственные секреты? Ей дают задания – завтра пойти, выбить двери, такого-то мордой об асфальт и привезти к такому-то следователю.

Нужно было довести дело с «вагнеровцами» – и тогда бы Россия, ЛНР, ДНР просили бы, и всех бы отдали: «Отдайте их назад». Но мы же не хотели, мы же хотели мир, дружбу, жвачку. Ермак с Российской Федерацией. Ну и что вышло – ничего!», – приводит «ПолитНавигатор» слова Москаля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.12.20

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