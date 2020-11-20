ДНР заблокировала обмен пленными с Украиной

Донецкая народная республика больше не позволит Киеву бесконечно затягивать выполнение Минских соглашений, выбирая на своё усмотрение отдельные пункты из всего комплекса мер.

В связи с этим обмен пленными, на чём настаивает администрация Зеленского, состоится только после предоставления украинской стороной дорожной карты по реализации Минских соглашений, официально одобренных Верховной радой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Донецкой народной республики в минской Трёхсторонней контактной группе, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Наши оппоненты прекрасно знают, что переговорный процесс остается заблокированным по их вине, в результате чего сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на минской площадке.

Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности Минским соглашениям»,– заявила Морозова и добавила, что Киев обязан прекратить уголовное преследование освобождённых ранее по обмену граждан ДНР.

Напомним, ранее представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе минской Трёхсторонней Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что отмена Верховной радой Украины выборов в Донбассе в нарушение Минских соглашений не позволяет проводить дальнейшие переговоры по обмену пленными между ЛНР и Киевом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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