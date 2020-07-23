Украина передала Донбассу списки своих граждан для обмена

Сегодня во время встречи в рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске украинская сторона передала представителям Донбасса подтверждённые списки граждан, арестованных или осуждённых судами народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении офиса президента Украины.

В сообщении подчёркивается, что Киев ожидает аналогичных списков со стороны Донбасса.

«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», – говорится в заявлении администрации украинского президента.

Напомним, последний обмен пленными между сторонами состоялся больше трёх месяцев назад.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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