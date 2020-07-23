В Донбассе стороны в очередной раз договорились «принять меры» для прекращения огня

В Трёхсторонней контактной группе в Минске сторонам удалось прийти к общему соглашению о достижении полного прекращения огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в офисе президента Украины.

«Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», – говорится в заявлении админситрации украинского президента.

Отметим, что за общими фразами всегда стоят конкретные детали, призванные обеспечить тишину на линии фронта. Но именно их стороны интепретируют по-разному, и украинского командования в результате всегда находится повод открыть огонь – либо по позициям ЛДНР, либо по жилым кварталам.

Напомним, что сегодня, в день подписания очередного мирного соглашения, украинская артиллерия оставила без воды часть ДНР, разбомбив магистральный водопровод под Горловкой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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