Украинская артиллерия оставила без воды часть ДНР

Вооружённые силы Украины повредили миномётным огнём магистральный водопроводный трубопровод большого диаметра в районе города Горловка (ДНР).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по координации и контролю при миссии ОБСЕ в Донбассе.

«Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по поселку шахты 6/7 населённого пункта Горловка, в результате чего были повреждены участки водонапорного трубопровода д.2300 мм. и д.2100 мм. от насосной станции 3-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс».

Вследствие указанных повреждений происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории Республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена более чем на 50%», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.20

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