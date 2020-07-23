Зеленский подтвердил отказ от выполнения политической части Минских соглашений

Украина вновь подтвердила, что не будет выполнять политическую часть Минских соглашений, как это прописано в документе и подписано самим Киевом и одобрено в ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении офиса президента по итогам заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске с участием ОБСЕ, России, ЛДНР и Украины.

В заявлении почёркивается, что проведение выборов в ЛДНР возможно исключительно на украинских условиях, в частности, только после восстановления Киевом контроля над границей с РФ. Это прямо противоречит Минским соглашениям.

«Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

⁃ после всеобъемлющей деэскалации;

⁃ после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

⁃ восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

⁃ выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

⁃ выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ», – говорится в заявлении администрации украинского президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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