МИД РФ констатировал выход Украины из Минских соглашений

Постановление Верховной рады по местным выборам, в которых не предусмотрено голосование на территории ЛДНР, означает фактический выход Украины из Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, «минского формата» данная ситуация, естественно, не может не беспокоить», – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она призвала участников «нормандского формата», Германию и Францию, обратить внимание на действия Украины.

Напомним, вчера президент Украины официально подтвердил отказ Украины от выполнения политической части Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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