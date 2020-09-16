Выборы в Донбассе состоятся только на украинских условиях – Зеленский

Киев не даст согласия на выборы в ДНР и ЛНР, пока не возьмёт эти территории под свой контроль.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время визита в Австрию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский и президент парламента Австрии детально обсудили вопросы проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса. Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями. Кроме того, выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Зеленского.

Таким образом, украинский президент фактически отказался от выполнения одного из важнейших пунктов Минских соглашений.

Напомним, что предварительно Верховная рада должна принять отдельный закон о выборах в ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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