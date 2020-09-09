Киев дал согласие на инспектирование позиций ВСУ контролёрами ДНР

Представители Донецкой народной республики договорились с представителями Киева о совместной инспекции незаконно возведённых украинской стороной инженерных сооружений на линии разграничения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-служба МИД ДНР.

«Мы приветствуем достижение консенсуса по проведению данного совместного расследования, являющегося ничем иным, кроме как выполнением согласованных всеми мер по контролю действующего бессрочного режима прекращения огня и залогом его сохранения. Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий», – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил достигнутые договорённости.

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью привержены мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», – заявил Кравчук.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по инженерной инфраструктуре украинских войск, которые оборудовали новые укрепления и траншеи вопреки договорённостям о перемирии от 27 июля 2020 года.

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