ОБСЕ подыграла Киеву, не заметив перемещения украинских позиций на линии фронта

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ «не выявила изменения позиций украинской армии» на линии соприкосновения в Донбассе с момента заключёния договорённостей о прекращении огня в конце июля 2020 года.

Как передаёт коррреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на «отчёт СММ ОБСЕ» заявили в администрации президента Зеленского.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ военным утром 7 сентября уничтожить инженерные сооружения, незаконно возведённые украинской стороной на линии разграничения под прикрытием объявленного перемирия и прекращения огня.

«СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 о мерах по усилению режима прекращения огня», – говорится в сообщении Офиса украинского президента.

С такими же утверждениями выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

«Важно, что это (сохранение позиций украинской армии) полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ», – заявил Кравчук.

Ранее Украина инициировала экстренный созыв Трехсторонней контактной группы в Минске после жёсткого предупреждения главы ДНР.

Как сообщал «Новый День», украинская армия только делает вид, что соблюдает объявленное 27 июля 2020 года перемирие, а на самом деле продолжает диверсионные вылазки и обстрелы, в результате которых гибнут военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.20

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