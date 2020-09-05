Киев запросил срочные переговоры после решения Донецка открыть огонь

Украина инициирует экстренный созыв Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ военным утром 7 сентября уничтожить инженерные сооружения, незаконно возведённые украинской стороной на линии разграничения, под прикрытием объявленного перемирия и прекращения огня 27 июля.

«Наш президент (Зеленский) был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра, 6 сентября», – заявил Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.20

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