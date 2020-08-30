Кравчук засобирался в Донецк, но запросил «гарантии безопасности»

Глава украинской делегации в минской контактной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов выехать в ДНР и ЛНР для прямых переговоров с руководителями республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому изданию «Страна.УА» заявил заместитель Кравчука в контактной группе Витольд Фокин.

«Председатель нашей делегации (Кравчук) это предложение поддерживает. Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно», – сказал Фокин.

Кроме того, заместитель Кравчука высказался за необходимость предоставления амнистии всем участникам конфликта в Донбассе, принятие особого статуса для Донбасса и проведение выборов.

Напомним, эти пункты предусмотрены Минскими соглашениями, но до сих пор команда Зеленского категорически отказывалась от их выполнения.

Между тем, в партии Петра Порошенко уже призвали отправить Фокина в отставку за «капитулянтские действия».

Симферополь, Валентин Карамазов

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