Кравчук исключил голосование Верховной рады за особый статус Донбасса

Вести переговоры с Киевом о выполнении Украиной Минских соглашений практически бессмысленно.

Даже при согласии администрации Зеленского допустить, например, особый статус для Донбасса, он всё равно не будет одобрен украинским парламентом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Зеленского в Трёхсторонней контакной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, депутаты Верховной рады никогда не проголосуют за особый статус для ЛДНР, невзирая на подпись украинского президента под Минскими соглашениями.

«Это практически невозможно… Верховная рада – демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и своё мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние, и ориентируют избиратели», – приводит «Регнум» слова Кравчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.20

Зеленского напугали гибридные риски, исходящие от Лукашенко. / Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией о торгпредствах. / В Алуште легковушка упала с подпорной стены. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»