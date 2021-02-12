Европарламент раскритиковал Киев за отмену выборов в Донбассе

Руководство Украины не имело права отменять местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в резолюции Европарламента по итогам выполнения Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

Евродепутаты отметили, что в результате неправомерных решений военно-гражданских администраций двух областей права голоса были лишены без малого полмиллиона избирателей, на что не раз обращали внимание правозащитные организации Украины.

«Гражданское общество раскритиковало решение не проводить выборы на подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснования этого решения военно-гражданских администрациий, которым лишили избирательных прав около 475 000 избирателей, проживающих в этих общинах», – говорится в тексте резолюции.

Напомним, в августе прошлого года ЦИК Украины выполнил негласное требование администрации Владимира Зеленского и отменил местные выборы в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей.

Антиконституционное решение было продиктовано тем, что в команде Зеленского испугались полного провала на этих территориях президентской партии «Слуга народа» и победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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