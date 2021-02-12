российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 февраля 2021, 10:07 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Европарламент призвал запретить деятельность украинского «Миротворца»

Европарламент призвал запретить деятельность украинского сайта «Миротворец». Соответствующая резолюция принята накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», евродепутаты отметили, что подобные ресурсы используются для запугивания, разжигания вражды и давления в политических целях.

«Европарламент сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях, – говорится в резолюции, – настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как «Миротворец», которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств».

Напомним, сайт «Миротворец» создан в 20154 году и с тех пор публикует персональные данные (включая номера телефонов и адреса проживания) тех, кого создатели ресурса считают врагами Украины. К таковым они относят не только участвующих в вооруженном конфликте в Донбассе или осуждающих радикальный украинский национализм, но и всех, кто посещал Крым или поддерживал возвращение полуострова в состав России, а также тех, кто критикует внутреннюю и внешнюю политику Украины или просто высказывает симпатии к России.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.02.21

В Крыму и Севастополе сокращается рождаемость и растет смертность. / Историей с замерзающей в Крыму блокадницей занялись следователи. / Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Политика, Россия, Украина,