Лукашенко призвал Зеленского лететь на вертолёте в Донецк и Луганск

Украина во время подписания Минских соглашений в 2015 году сама согласилась включить глав ДНР и ЛНР в переговорный процесс по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, он лично видел, как тогдашний президент Украины Пётр Порошенко общался с лидерами народных республик и подписывал общий документ.

Отказ Владимира Зеленского вести прямые переговоры с Донецком и Луганском Лукашенко считает нарушением договорённостей.

«Специально сделали перерыв, Порошенко их (глав ДНР и ЛНР) видел, с ними здоровался, открываю секреты как это было...

И что, вы хотите сейчас обвинить Путина? Ладно, ошиблись, накосячили, ушел президент, пришел новый, много наобещал. Так умри, но сделай! Сядь в вертолет и лети в Луганск, лети в Донецк. Или можешь не лететь, но подковерно, на всяких уровнях, как политики делают, – договаривайся», – призвал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.08.21

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