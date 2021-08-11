Зеленского одолевает паническая фобия перед Путиным – генерал МВД Украины

Владимир Зеленский никогда не поедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным, потому что природная трусость президента «Незалежной» многократно усиливается демонизированной западными и украинскими СМИ фигурой российского лидера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

Кроме того, по словам Москаля, Зеленский боится растерять русофобский электорат Западной Украины.

Как известно, ранее Владимир Путин пригласил украинского президента посетить с визитом Москву в любое удобное время.

«Зеленский Путина боится, он туда не поедет. Он найдет кучу причин. Он трусоватый, не поедет. У него какая-то фобия перед Путиным. Хотя есть что обсудить. Он когда-то говорил (во время предвыборной кампании – прим. «НД»), что «готов встретиться и с чертом лысым», и еще неизвестно с кем.

Сегодня – иди, встречайся. Но он понимает, что если он поедет в Москву – считайте, что всю Западную Украину он потерял. И, наверное, он прекрасно это понимает», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского генерала.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, что всеми способами добивается встречи с российским лидером ради достижения мира в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.21

В Крыму растет число завозных случаев ковида. / В Крыму анонсировали кадровую чистку минздрава. / «Донбасс – не наш»: Россия преподала Украине урок своей новой системой голосования – киевский политолог. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»