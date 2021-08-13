Украинский телеканал ждут санкции за показ фильмов с Боярским, Высоцким и Дворжецким

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию начал расследование против телеканала «Интер» за демонстрацию фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Узник замка Иф» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уже создана представительная комиссия в составе полутора десятка чиновников, которые в ближайшее время нагрянут в офис телеканала.

«Телеканал «Интер» показывает фильмы с российскими актерами, которые входят в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», – говорится в пресс-релизе Нацсовета.

Как сообщал «Новый День», украинцы в условиях политики властей по декоммунизации, закрытия оппозиционных каналов и введения тотальной цензуры – массово смотрят российские телеканалы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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