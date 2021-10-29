На Украине официально запретят отрицать «агрессию РФ»

Верховная рада Украины разрабатывает законопроект, которым будут запрещены в СМИ и соцсетях «высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте украинского парламента.

Следить за исполнением закона и наказывать нарушителей лишением лицензии поручено Нацсовету по телевидению и радиовещанию.

«Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием проявлениям информационной войны на телевидении и радио путем расширения полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в сфере противодействия информационной агрессии», – говорится в пояснительной записке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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