«Раскалывает общество» – украинские телевизионщики отказались дублировать «Сватов» на мове

Телезрители «Незалежной» обрушили поток жалоб на руководство украинского телеканала «1+1», когда их любимые герои телесериала «Сваты» вдруг заговорили на украинском языке.

Напомним, на Украине недавно введён закон о тотальном искоренении русского языка во всех сферах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», телевизионщики пошли на риск и вернули русскую озвучку сериала, пообещав властям постепенно вводить мову в эфире и инвестировать больше средств в дубляж на украинском.

Вместе с тем, руководство группы «1+1 медиа» указало, что дискриминация русского языка раскалывает общество.

«В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение (вернуть русскую озвучку – прим. «НД») не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально.

«1+1 медиа» выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. Сейчас мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым», – заявили в медиагруппе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.21

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