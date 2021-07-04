российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 4 июля 2021, 15:43 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский угрожает Крыму ударными турецкими беспилотниками

Фото: Минобороны Украины

Морская авиация Украины получит турецкие БПЛА Bayraktar. Украинские военнослужащие заканчивают в Турции обучение управлением беспилотниками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочего визита на военно-морскую базу Украины в Одессе заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он приехал приветствовать направленные против Крыма международные учения «Си Бриз» с участием НАТО и стран партнёров Альянса.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar», – сказал Зеленский.

Ранее несколько закупленных в Турции беспилотников поступили на вооружение украинской группировки в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.07.21

Крым снова заливает, реки вышли из берегов. / Началось: гагаузы потребовали включить их в число коренных народов Украины. / Наш ответ «Си Бриз»: боевая авиация Черноморского флота провела учения по уничтожению кораблей НАТО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Наш ответ «Си Бриз»: боевая авиация Черноморского флота провела учения по уничтожению кораблей НАТО

Россия сполна отомстит Украине после завершения натовских учений «Си Бриз-21»

«А-ля пиратство»: эксперт оценил опасность для России учений НАТО в Черном море

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,