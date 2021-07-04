Зеленский угрожает Крыму ударными турецкими беспилотниками

Морская авиация Украины получит турецкие БПЛА Bayraktar. Украинские военнослужащие заканчивают в Турции обучение управлением беспилотниками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочего визита на военно-морскую базу Украины в Одессе заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он приехал приветствовать направленные против Крыма международные учения «Си Бриз» с участием НАТО и стран партнёров Альянса.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar», – сказал Зеленский.

Ранее несколько закупленных в Турции беспилотников поступили на вооружение украинской группировки в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

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