«А-ля пиратство»: эксперт оценил опасность для России учений НАТО в Черном море

Начавшиеся накануне в Черном море натовские учения «Си Бриз-2021» никакой серьезной угрозы России не несут, «кроме а-ля пиратства в 21 веке». Об этом заявил председатель общественного движения поддержки флота, капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, агрессивной политикой и такими инцидентами, как с британским эсминцем Defender, Запад добивается только того, что российские Вооруженные силы становится профессиональней и ответственней.

«Сегодня, когда мы говорим об учениях натовцев и их сателлитов в Черном море, мы должны прекрасно понимать это с точки зрения пиратов в Аденском заливе… Люди в Крыму, Севастополе спрашивают – неужели дело дойдет до войны? Вот это плохо, и вот это главный урон со стороны так называемого «Си бриз», – считает эксперт.

По его мнению, для провокаций в отношении нашей страны учения НАТО не обязательны. «Любой даже украинский корабль, идущий в Бердянск или Мариуполь, может с транспорта посреди Керченского залива сбросить бочку и объявить, что он сбросил мину, и на многое время может быть проход заблокирован. То же самое в районе Одессы», – пояснил он.

Комментируя недавний инцидент с британским эсминцем Defender, Ненашев отметил, что Лондон выполнял «грязную работу по указанию из Вашингтона, так как прошла встреча в верхах, и не с руки было американцам». «Англичане хотели спровоцировать большую трагедию или думали, что тот информационный агрессивный вал, который накатывает на Россию со стороны Запада, деморализует наши возможности по линии ответа», – отметил капитан 1 ранга.

«Англичане пытаются встроиться в большую агрессивную, провокационную политику против нашей страны, потому что по-другому им ничего показать нельзя. Они проигрывают войну даже с нелегальной миграцией, даже в небольших противостояниях с Францией и Евросоюзом за раздел рыбопромысловой зоны. У них большие проблемы с подводными лодками, небольшой флот. И вот этот потенциал они хотят где-то показать», – констатировал эксперт.

При этом он отметил, что политика США «не всегда зависит от президента, редкие отклонения, – курс всегда агрессивный». «Почему? Им надо заполнять вакуум поражения. Америка проиграла все в Сирии. Сейчас они спасаются бегством из Афганистана… Америка дряхлеет… Они проиграли Ливию, и сейчас эта вся история, почему она заполняется Англией, они ж то же там же сидят, как всякие нормальные люди в штабах, которые думают, как бы доказать свою значимость, откуда получить деньги на бюджет», – считает Ненашев.

«Англичане под руководством вашингтонского обкома добились главного для нас – офицера, матроса, армейца, летчика не надо уже мотивировать – служи России достойно. Этим инцидентом, а на самом деле проявлением высокой, опасной, агрессивной политики Запада по отношению к России, они добиваются того, что мы становимся профессиональней, становимся ответственней. Самое главное, мы из этого извлекли уроки для того, чтобы Россия развивалась и далее успешно», – подытожил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.06.21

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