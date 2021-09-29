Кремль заявил о недопустимости использования турецких беспилотников в Донбассе

Москва категорически против использования украинской армией турецких вооружений для нанесения ударов по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне переговоров в Сочи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Россия считает важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, поскольку не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР...

Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины», – подчеркнул Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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