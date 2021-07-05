Белый дом тянет с датой визита Зеленского в США

Вашингтон пообещал Киеву, что визит президента Украины в США состоится в июле текущего года, однако в Госдепе, несмотря на все просьбы, пока отказываются информировать украинскую сторону о конкретной дате.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Берлин, а затем в Вашингтон.

«Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней», – сказал Кулеба.

По его словам, Зеленский собирается убедить Байдена в том, чтобы США взяли на себя главную роль в «отражении российской агрессии против Украины».

«Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий», – рассуждает Кулеба.

«Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену», – добавил он.

В свою очередь, президент Украины уверяет, что его визит в США по своей значимости превосходит обычную туристическую поездку.

«Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным», – заявил Зеленский в Киеве на пропагандистском форуме «Украина 30. Международная политика».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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