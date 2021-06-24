российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 июня 2021, 14:07 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Песков: Появление британского эсминца в районе Крыма – это подготовленная провокация

Появление британского эсминца в территориальных водах России в районе Крыма – сознательная и подготовленная провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ и Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», 23 июня в 11:52 по местному времени эсминец Defender под флагом Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении Defender, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.


«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация, – прокомментировал инцидент Песков. – Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву. Российские пограничники и российские вооруженные силы и далее строго в соответствии с международным правом будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций».

При этом в Кремле подчеркивают: в случае повторения провокаций, если эти действия зайдут слишком далеко, «нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.06.21

В Ялте стихия «утопила» владельцев нелегальных мини-отелей. / В Крыму за сутки от ковида умерли 6. / В Крыму задержали украинского шпиона. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Плыли вдоль украинского Крыма, никто не бомбил» – Великобритания прокомментировала вооружённый инцидент вблизи Севастополя

Встретили огнем: российские военные выдворили британский эсминец, вторгшийся в Крым

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,