Песков: Появление британского эсминца в районе Крыма – это подготовленная провокация

Появление британского эсминца в территориальных водах России в районе Крыма – сознательная и подготовленная провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ и Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», 23 июня в 11:52 по местному времени эсминец Defender под флагом Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении Defender, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.



«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация, – прокомментировал инцидент Песков. – Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву. Российские пограничники и российские вооруженные силы и далее строго в соответствии с международным правом будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций».

При этом в Кремле подчеркивают: в случае повторения провокаций, если эти действия зайдут слишком далеко, «нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации».

Москва, Игорь Юров

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