Встретили огнем: российские военные выдворили британский эсминец, вторгшийся в Крым

Российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, нарушившего морскую границу России у крымского побережья, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в 11:52 в среду, 23 июня, эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, «пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км».

Британский корабль предупредили о применении оружия в случае нарушения российской государственной границы, но он никак не отреагировал, сообщили в Минобороны.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender», – отмечается в сообщении. После этого в 12:23 «благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России» эсминец покинул границы территориального моря России, добавили в Минобороны.

Военный атташе Великобритании в Москве после инцидента вызван в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Напомним, 18 июня британский эсминец Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen прибыли в порт Одессы для участия в учениях НАТО и Вооруженных сил Украины Sea Breeze. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля на территории Украины и в акватории Черного моря. В учениях будет задействовано 5 тыс. военнослужащих из 32 стран, 40 самолетов, 32 корабля, 18 команд спецопераций и военных ныряльщиков.

Ранее сегодня МИД России призвал США и его союзников отказаться от учений Sea Breeze. По мнению российского внешнеполитического ведомства, маневры поощряют милитаристские настроения в Киеве, носят явный «агрессивный характер» и сами по себе повышают риск непреднамеренных инцидентов.

Москва, Наталья Петрова

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