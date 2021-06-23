МИД России попросил США и союзников отказаться от учений в Черном море

Военные учения Sea Breeze в Черном море поощряют милитаристские настроения в Киеве, заявили в российском посольстве в США. Дипломаты призвали Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.

В посольстве отметили, что будущие учения носят явный «агрессивный характер» и сами по себе повышают риск непреднамеренных инцидентов.

«Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», – написал в соцсети представитель посольства РФ.

Российские дипломаты посчитали подобные масштабные маневры способом НАТО навязать свою помощь Украине.

Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня до 10 июля на территории Украины и в акватории Черного моря. Планируется, что в них будут участвовать 5 тыс. военных из 32 стран, что сделает маневры самыми многонациональными за всю историю. Также будут задействованы 40 самолетов, 32 корабля, 18 команд спецопераций и военных ныряльщиков.

В Минобороны России заподозрили, что во время Sea Breeze НАТО планирует поставить Украине партию современного оружия и боеприпасов. А иностранные военные будут отрабатывать не только слаженную работу по воде: заявленные как морские маневры пройдут также на полигонах Херсонской и Николаевской областей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.06.21

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