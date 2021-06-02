Минобороны РФ: под прикрытием учений с НАТО Украина получит новое оружие

НАТО планирует поставить Украине партию современного оружия и боеприпасов во время учений Sea Breeze, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В программу учений включена отработка совместных действий кораблей, десанта и сил авиации нескольких государств. Участники также будут отрабатывать переброску сил и средств в районы боевого предназначения. Но названные морскими учения будут проходить также на полигонах Херсонской и Николаевской областей.

«Именно туда под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – сказал Конашенков в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В Минобороны спрогнозировали, что полученное оружие власти Украины передадут войскам и националистическим формированиям, расположенным рядом с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Как сообщал «Новый День», МО РФ создаст 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на растущую угрозу от НАТО и США. В министерстве отметили, что в 14 раз участились полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе, силы НАТО и США в 1,5 раза чаще стали проводить учения вблизи границ России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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