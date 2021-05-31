На западе РФ появятся еще 20 воинских частей в связи с частыми учениями НАТО

Министерство обороны РФ создаст 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе. Именно там нужны дополнительные силы в связи с растущей угрозой от НАТО и США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – цитирует министра «Коммерсантъ».

Стратегические бомбардировщики ВВС США летают в Европе в 14 раз чаще, чем семь лет назад. А корабли НАТО с ракетным оружием с 2016 года 18 раз были замечены в «предполагаемых районах пуска крылатых ракет».

Вблизи границ России участились в 1,5 раза учения военных сил НАТО и США.

«Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – пояснил Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», НАТО наращивает военную активность на Украине и в акватории Черного моря. На очереди проведение учений «Cossack Mace», «Silver Saber» и «Sea Breeze», а до конца года их запланировано семь. Кроме того, Киев вышел на первое место по темпам военных затрат, поскольку тратит на военные приготовления 7,5 млрд долларов в год.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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