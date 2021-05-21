НАТО наращивает военную активность на Украине и в Черном море

НАТО наращивает военную активность на Украине и в акватории Черного моря, что не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, таким образом Киев готовится «бороться с несуществующей российской угрозой».

«Состоявшийся на прошлой неделе форум по безопасности обозначил главной проблемой Украины подготовку к борьбе к несуществующей российской угрозой… Украина тратит на военные приготовления 7,5 млрд долларов в год и занимает по темпам военных затрат 1 место в мире. Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря», – уточнила Захарова.

По данным МИД РФ, число совместных учений НАТО и Украины продолжает расти. «В настоящий момент проходят самые крупные за последние четверть века учения НАТО «Defender Europe 21», где принимают участие 28 тысяч военных из 27 стран НАТО и ее союзников. На очереди проведение целой череды учений – «Cossack Mace», «Silver Saber» и «Sea Breeze». Всего на территории Украины в текущем, 2021 году, запланировано семь совместных учений со странами НАТО. То есть, каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры», – отметила Захарова.

По ее мнению, все это «не способствует внутри-украинскому урегулированию». «Состоявшееся 19 мая очередное заседание контактной группы вновь продемонстрировало отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс, действовать с буквой минских соглашений», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.05.21

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