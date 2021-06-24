МИД России выразил решительный протест послу Британии

МИД России выразил послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт решительный протест по поводу нарушения госграницы РФ британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД РФ назвали действия корабля ВМС Великобритании провокационными и опасными, которые «российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г».

«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», – уточнили в МИД РФ.

Напомним, около полудня 23 июня российские военные открыли предупредительный огонь из-за британского эсминца Defender, который зашел в воды России у побережья Крыма. Минобороны Великобритании заявило, что никаких выстрелов и бомбометания не было, а британский корабль спокойно прошел в международном коридоре Черного моря.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.06.21

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