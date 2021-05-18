Украина соберет у берегов Крыма не менее 30 военных кораблей

Иностранные государства направят к берегам Крыма не менее 30 военных кораблей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нескольких десятках километров от полуострова планируется провести учения «Sea Breeze-2021». В маневрах примут участие страны-члены НАТО и партнера альянса.

«Планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений различных стран в сухопутном компоненте, – сообщила пресс-служба ВМС Украины. – Также к военным маневрам традиционно привлекаются органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных Сил Украины, правоохранительные органы и тому подобное. Нынешние учения «Си-Бриз» объединяют рекордное количество стран-участниц, а именно 27 стран, которые будут участвовать непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующего офицерского состава. Таким образом, с учетом «наблюдателей», на учениях «Си Бриз 2021» планируется присутствие до 35 стран».

Учения пройдут летом в северо-западной части Черного моря.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.21

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