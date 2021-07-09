Украина ввела в эксплуатацию огромный ракетный полигон вблизи Крыма

Вооружённые силы Украины (ВСУ) приняли в эксплуатацию полигон «Ягорлык», который строился взамен утраченному полигону на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минобороны Украины.

Теперь в непосредственной близости у берегов Крыма ВСУ могут проводить испытания и стрельбы из всех видов вооружений, в том числе и ракетные.

«Все время, пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хотя и с некоторыми ограничениями. Этого требовали неотложные нужды Вооруженных Сил. Сейчас основные работы по обустройству завершены, и Государственный испытательный полигон «Ягорлык» на Херсонщине заработал в полную силу.

По состоянию оснащения это один из самых современных полигонов Европы. Площадь полигона составляет около 3,7 тыс. га. В то же время, работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться дальше», – приводит «ПолитНавигатор» слова замначальника Генштаба ВСУ Родиона Тимошенко.

Напомним, недавно украинская армия отработала удары реактивных установок по территории Крымского полуострова. Ранее НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.07.21

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