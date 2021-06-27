Кандидаты в канцлеры Германии отреагировали на ультиматумы Зеленского

Вступление Украины в НАТО и ЕС – тема далёкая от реальности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь на дебатах между кандидатом в канцлеры от коалиции Христианско-демократического союза Армином Лашетом (преемником Меркель) и выдвиженцем от Социал-демократической партии Германии Олафом Шольцом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии и задал им три вопроса, сформулированные в риторической и ультимативной форме. Два вопроса, а по сути – требования, касались вступления Украины в ЕС и НАТО.

Кандидаты на пост главы Германии отметили, что им было бы неуместно высказываться по членству Украины в НАТО и ЕС, так как этот вопрос, как минимум, дискуссионный.

«Обещать это легко, однако реальность выглядит иначе», – заявил Лашет.

Оба кандидата отметили, что принятие Украины отрицательно скажется на эффективности Евросоюза. Кроме того, Киев даже не приступал к необходимым реформам для полноценного членства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.06.21

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