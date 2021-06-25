Нет встрече с Путиным и угроза новых санкций: лидеры стран ЕС приняли заявление по России

Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты антироссийских санкций, включая экономические, на случай «любой будущей вредоносной деятельности» России. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита стран Евросоюза. При этом главы стран ЕС заявили о готовности к взаимодействию с Москвой по вопросам, представляющим интерес для блока, и попросили ЕК и Борреля определить условия для подобного диалога.

В заявлении подчеркивается необходимость «решительного и скоординированного ответа <…> на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России». Для этого следует использовать «все инструменты ЕС», в том числе экономические санкции, отмечается в документе.

В то же время лидеры Евросоюза заявили о планах изучить форматы диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, и условия его проведения. Среди подобных тем упомянуты вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, здравоохранения. Кроме того, обозначены ряд вопросов внешней политики и безопасности – иранская ядерная программа, Ливия и Сирия.

Добавим, что в заявлении не упоминается высказанная канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициатива организовать саммит ЕС -Россия на высшем уровне. Против идеи провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным выступили около 10 стран Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В итоге, как отмечается, лидеры государств ЕС не достигли договоренности о встрече европейских лидеров с президентом РФ.

Меркель подтвердила отсутствие соглашения о саммите с Россией, отметив, что по этому вопросу состоялась «очень обстоятельная и непростая дискуссия», передает Reuters.

Ранее в июне Европарламент назвал пять принципов, на основе которых странам ЕС рекомендовано строить отношения с Россией.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 25.06.21

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